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Царьград

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Юран назвал матч с «Шинником» худшим для «Урала» в сезоне

Юран назвал матч с «Шинником» худшим для «Урала» в сезоне

Футбольный клуб «Урал» сыграл в Ярославле вничью с «Шинником» в матче Первой лиги. Встреча, прошедшая 14 сентября, завершилась со счетом 1:1.

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