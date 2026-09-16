Худшие обложки альбомов хеви-метал-групп 80-х и 90-х годов

Весь смысл искусства альбомных обложек — создать что-то, что в полной мере отображает ту музыку, которая находится внутри, и доказать, что искра вдохновения и творчества есть не только в этих композициях, но и в упаковке.
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