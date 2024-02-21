Анонсирован новый военный шутер с полной разрушаемостью, реалистичной физи...

Анонсирован новый военный шутер с полной разрушаемостью, реалистичной физикой пуль и управляемой техникойКомпания Flying Squirrel Entertainment анонсировала новый шутер в сеттинге Первой мировой войны под названием Over The Top: WWI.
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