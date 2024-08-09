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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года Участницы группы «Катюша» — Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина — посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту, где дали концерт для военнослужащих, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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