Группа «Катюша» встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 1 апреля 2023 года Участницы группы «Катюша» — Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина — посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту, где дали концерт для военнослужащих, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».