Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает "РБК-Украина". Подробностей не приводится. "Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации в Telegram-канале.