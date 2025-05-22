Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает "РБК-Украина". Подробностей не приводится. "Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации в Telegram-канале.
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