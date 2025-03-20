Раскрыты комплектации и дата старта продаж седана GAC Empow в России

Empow — это первый классический седан марки GAC на российском рынке. По габаритам он сравним с Volkswagen Jetta, и в нашей стране ему предстоит конкурировать с Chery Arrizo 8, Geely Emgrand и Changan Uni-V.
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