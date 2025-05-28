Председатель «Цифрового мира» Корнеев: такси нужно перейти на райдхелинг

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил, что российские таксисты стали чаще отказываться от привычных опознавательных знаков и официального статуса, переходя на работу в формате аренды с водителем.
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