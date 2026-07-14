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Царьград

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Шойгу вспомнил о российском миротворчестве в Цхинвале 34 года назад

Шойгу вспомнил о российском миротворчестве в Цхинвале 34 года назад

Сергей Шойгу напомнил о заложенных 34 года назад основах российского миротворчества в Цхинвале. Операция, начатая 14 июля 1992 года, помогла урегулировать конфликт в Южной Осетии и дала ценный опыт для будущих миротворческих миссий России.

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