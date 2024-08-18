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Семьям мигрантов закроют въезд в Россию? Проект закона есть, но есть и "исключения"

Семьям мигрантов закроют въезд в Россию? Проект закона есть, но есть и "исключения"

В Госдуме предложили запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию. Но сразу же оговорили "исключения".

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Комментарии
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Михаил Мамонов
а депортировать тех что уже понаехали ? как быть с теми личинками мастурбеков кто уже заполнил наши детские сады и школы и создал уже нагрузку на наш бюджет .
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14 час.
НК
Наталья Котельникова
И понаехавших зверей со своими бабами в тряпках, детьми- бандитами всех вон, вон и вон. Также необходимо за все 30 лет проверить как получали гражданство и как себя эти подонки себя вели все эти годы и ведут, где работают и на что живут. Если на пособия - всех вон, депорт пожизненно. Хватит кормить это дерьмо грязное и неблагодарное.
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13 час.

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