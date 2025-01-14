В Энгельсе начались проблемы с холодной водой

Была перезапущена система электроснабжения.фото: pixabay.com/myriams-fotosВ городе Энгельсе Саратовской области после атаки беспилотников начались проблемы с холодной водой, восстанавливается работа насосных станций.
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