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Воронежские новости

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В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве московской предпринимательницы

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве московской предпринимательницы

Кроме тела самой жертвы, в гараже Новой Москвы нашли тело её дочери и тайник с оружием. Проверяется причастность к преступлению 40-летней женщины, которая была вместе с задержанным.

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