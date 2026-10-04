В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве московской предпринимательницы

Кроме тела самой жертвы, в гараже Новой Москвы нашли тело её дочери и тайник с оружием. Проверяется причастность к преступлению 40-летней женщины, которая была вместе с задержанным.
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