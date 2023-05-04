Огромный внедорожник Haval H5 засняли вживую. Впервые показан его интерьер

Китайский Минпром рассекретил внедорожник Haval H5 пару месяцев тому назад, тогда можно было впечатлиться габаритами этой модели: при длине 5190 мм и колесной базе 3140 мм Haval H5 гораздо крупнее популярного в России Toyota Land Cruiser 300.