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Огромный внедорожник Haval H5 засняли вживую. Впервые показан его интерьер

Огромный внедорожник Haval H5 засняли вживую. Впервые показан его интерьер

Китайский Минпром рассекретил внедорожник Haval H5 пару месяцев тому назад, тогда можно было впечатлиться габаритами этой модели: при длине 5190 мм и колесной базе 3140 мм Haval H5 гораздо крупнее популярного в России Toyota Land Cruiser 300.

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