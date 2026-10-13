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Владимирские новости

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Губернатор Владимирской области с рабочим визитом посетил Камешковский округ

Губернатор Владимирской области с рабочим визитом посетил Камешковский округ

Оборот организаций округа вырос в 1,5 раза, средняя зарплата на крупных предприятиях достигла 75 тысяч рублей, в этом году на переселение граждан предусмотрено более 102 млн рублей.

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