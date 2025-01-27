АС

Александр Сысоев

Путин у власти уже более 20 лет, а западные дебилы все никак не могут ответить себе на вопрос "Ху а Йю, мистер Путин?" И Трамп долбоеб такой же. А Путин уже больше 20 лет отвечает на этот вопрос, отвечает реальными делами, честно и недвусмысленно.