Глава ВТБ Костин предложил объединить банк с «Открытием» и РНКБ

Глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации – «Открытие» и РНКБ.
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