Эфиопия: Власти Гамбеллы ввели ночной комендантский час с 18:00 до 06:00 (15:00-03:00 по Гринвичу) в городе до дальнейшего уведомления после того, как неизвестные боевики напали на несколько общественных зданий и отелей в ночь с 13 на 14 октября.