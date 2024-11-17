Причина смерти Владимира Левкина: организм просто не выдержал

Трагедия произошла сегодня ночью. Кончина экс-солиста группы «На-На» стала настоящим ударом для его поклонников, но в чем же причина смерти Владимира Левкина, который еще несколько дней назад выходил на публику и хорошо выглядел? Владимир Левкин, фото: Legion MediaПричина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы.