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Причина смерти Владимира Левкина: организм просто не выдержал

Причина смерти Владимира Левкина: организм просто не выдержал

Трагедия произошла сегодня ночью. Кончина экс-солиста группы «На-На» стала настоящим ударом для его поклонников, но в чем же причина смерти Владимира Левкина, который еще несколько дней назад выходил на публику и хорошо выглядел? Владимир Левкин, фото: Legion MediaПричина смерти Владимира Левкина — онкология лимфатической системы.

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