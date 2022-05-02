Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к США риторикой о ядерном оружии

45-й президент США Дональд Трамп считает, что о ядерном оружии нельзя говорить. По его мнению, Россия своей риторикой проявляет неуважение к лидерству США.
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