Как российскому бизнесу запускать рекламу, не сливая бюджет

Чтобы реклама компании появилась на сайтах в интернете (например, на площадках СМИ или развлекательных порталах и других ресурсах), рекламодателю обычно приходится договариваться с редакциями, оплачивать размещение и креатив, контролировать процесс и ждать запуска.