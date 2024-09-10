Политика как он...
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Политика как она есть

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Шойгу раскрыл судьбу России в случае вступления в Евросоюз

Шойгу раскрыл судьбу России в случае вступления в Евросоюз

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что если бы Россию в 1990-х приняли в Европейский союз (ЕС) в ускоренном порядке, то сегодня страна потеряла бы суверенитет и лишилась ценных ресурсов.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
У Шойгу больше ни о чем голова не болит? Или сожалеет о несбывшемся?
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21 час.
Николай Чернявский
Ещё хватает наглости что то вещать. Тфу!!!
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21 час.

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