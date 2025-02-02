В Касимовском районе олимпийский чемпион Максим Опалев провёл мастер-класс

Юным спортсменам показали основные упражнения для отработки техники и ответил на их вопросы. Максим Опалев заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы и лучший спортсмен России 1999 года.