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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Карл считает, что настоящей причиной проблем «Лейкерс» является Энтони Дэвис

Джордж Карл считает, что настоящей причиной проблем «Лейкерс» является Энтони Дэвис

«Возможно, в «Лейкер Тауне» проблема не в Дарвине», – написал легендарный тренер в соцсети, опубликовав фотографию Энтони Дэвиса.

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