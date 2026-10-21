«Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Арсеналом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.«Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Арсеналом» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.