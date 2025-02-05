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Стало известно, сколько стоит в Петербурге самая доступная однушка у метро

Стало известно, сколько стоит в Петербурге самая доступная однушка у метро

Объем предложений на рынке жилья за год резко упал. Анализ предложений на петербургском рынке недвижимости показал, что доля однокомнатных квартире в 15-минутной пешей доступности от станции метро составляет всего 7,9%.

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