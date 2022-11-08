Котята лежали верхом на Пусе, а крысёнок. Она прижимала его к себе двумя лапами. И он тоже спал, тихонько попискивая во сне.
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