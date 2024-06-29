На День молодёжи праздника на площади не будет! 😔😔😔 Молодёжь решили собрать на небольшой танцплощадке в парке.
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На День молодёжи праздника на площади не будет! 😔😔😔 Молодёжь решили собрать на небольшой танцплощадке в парке.