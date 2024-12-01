Правительство России отказалось от отечественного седана Aurus Senat в пользу санкционной «семерки» BMW 760i xDrive

В Сети появились фото новейшей BMW 7-Series в кузове G70 c номерами "а007мр97". Как пишет Motor, еще несколько месяцев назад эти номера были закреплены за отечественным люксовым седаном Aurus Senat 2022 года выпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии