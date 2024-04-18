Эксперт ЮНЕСКО Маркелова провела в Лабытнанги мастер-классы по живописи

Член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, педагог Мария Маркелова провела мастер-классы по живописи для преподавателей и учеников школ искусств Лабытнанги и Харпа.
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