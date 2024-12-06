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«Баланс огневой мощи и логистических проблем»: оставшиеся у ВСУ гаубицы M777 выработали свой ресурс

«Баланс огневой мощи и логистических проблем»: оставшиеся у ВСУ гаубицы M777 выработали свой ресурс

С начала войны в Украине артиллерия стала одним из основных средств поражения. В отдельные периоды на её долю приходилось почти 80% потерь в личном составе.

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