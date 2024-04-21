Отчет: в 2023 году мощность ветровой энергетики в мире достигла 1 ТВт

В этом году 54 страны, представляющие все континенты, построили новые ветроэнергетические установки. Китай установил новый рекорд, введя в эксплуатацию 75 ГВт новых установок, что составляет почти 65% от общемирового объема.
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