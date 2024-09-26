🤡🇺🇦Бойцы из 79 ОДШБр ВСУ снова "терпят" от российской артиллерии. ❗️Бедолаги пытаются потушить пожар и спасти свои пожитки, рассекая в трениках и шортах.
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🤡🇺🇦Бойцы из 79 ОДШБр ВСУ снова "терпят" от российской артиллерии. ❗️Бедолаги пытаются потушить пожар и спасти свои пожитки, рассекая в трениках и шортах.
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