Анисин спел на закрытии сезона в «Чебоксарах»

Нападающий Михаил Анисин спел на закрытии сезона команды «Чебоксары». «Благодарим Михаила Анисина за вокальное выступление на вчерашнем мероприятии!» – сообщается в группе клуба в «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх