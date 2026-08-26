Пластический хирург Снигирь рассказал, что липомоделирование можно сделать через год после завершения лактации

После родов многие женщины задумываются о коррекции фигуры. Одним из популярных методов является липомоделирование — хирургическая процедура по переносу жировой ткани из одних зон тела в другие для коррекции объемов.
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