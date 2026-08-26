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Пластический хирург Снигирь рассказал, что липомоделирование можно сделать через год после завершения лактации

Пластический хирург Снигирь рассказал, что липомоделирование можно сделать через год после завершения лактации

После родов многие женщины задумываются о коррекции фигуры. Одним из популярных методов является липомоделирование — хирургическая процедура по переносу жировой ткани из одних зон тела в другие для коррекции объемов.

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