История имён в культовых фильмах

В хитросплетениях зашифрованных имен разбирался блогер Виталий Дубогрей: «А замечали ли вы, что в некоторых фильмах имена персонажей, которые им дали авторы, несут в себе свой смысл? Да, эти имена можно назвать говорящими.
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