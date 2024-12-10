Россиянам назвали 5 шагов для накопления пенсии

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. В условиях нестабильной экономической ситуации, когда гарантии государственной пенсии могут быть недостаточными для комфортного старости, специалисты рекомендуют россиянам начинать заблаговременно заботиться о своем пенсионном будущем.