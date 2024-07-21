МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Статья оружейного дилетанта. Хоть бы автор съездил в зону СВО, не на передовую а в ремонтные мастерские...... В артил...У НАТО пушки лучш...
  • Игорь Овчаренко
    Странно только то, что такую антирусскую статью опубликовал  сайт с названием МОЯ СТРАНА.  Надо ,хоть немного разбира...Почему люди мало ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А что скромничает и грамоту участника Куликовской битвы не принесли...«Я на колчаковски...

"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

MOD Russia/GloballookpressВчера 47K прочитали "Особо боевой генерал" Тимур Иванов не хочет сидеть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
у него одного  так - &quot;зарплату и замок, квартиры, отдых… ясно, не на зарплату,&quot; ??????????????? почему свидетели по делу скончались при не выясненных обстоятельствах ???🤔
Ответить
11 час.
ВП
Виктор Петров
Фамилию позорит, сука. Даже здохнуть как офицер слабо.
Ответить
11 час.
N
Nata
Он воровал не для того чтобы здохнуть. И самое противное, что еще сможет и отмазаться.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх