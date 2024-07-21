MOD Russia/GloballookpressВчера 47K прочитали "Особо боевой генерал" Тимур Иванов не хочет сидеть.
"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова
Комментарии
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Астон Мартин
у него одного так - "зарплату и замок, квартиры, отдых… ясно, не на зарплату," ??????????????? почему свидетели по делу скончались при не выясненных обстоятельствах ???🤔
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11 час.
ВП
Виктор Петров
Фамилию позорит, сука. Даже здохнуть как офицер слабо.
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11 час.
N
Nata
Он воровал не для того чтобы здохнуть. И самое противное, что еще сможет и отмазаться.
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11 час.
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