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МВФ: Прогноз роста экономики Китая остается без изменений

МВФ: Прогноз роста экономики Китая остается без изменений

Глобальный экономический ландшафт постоянно меняется с начала года, и для разных стран прогнозируются взлеты и падения, но прогноз роста экономики Китая остается неизменным с января: рост на 5,2 процента в 2023 году и 4,5 процента в следующем году.

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