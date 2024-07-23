Мосгорсуд отменил приговор осужденному за фейки о российской армии режиссеру Вырыпаеву

Решение было принято в связи с нарушениями при рассмотрении дела Мосгорсуд отменил заочный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили в правоохранительных органах.
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