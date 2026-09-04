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"Девочка из Бердска не могла этого представить". Елена Перминова показала, как отметила 40-летие на яхте с детьми от миллиардера и подругами

"Девочка из Бердска не могла этого представить". Елена Перминова показала, как отметила 40-летие на яхте с детьми от миллиардера и подругами

1 сентября Елене Перминовой исполнилось 40 лет. Инфлюенсер и экс-возлюбленная миллиардера Александра Лебедева опубликовала в соцсетях новые праздничные фотографии.

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