Одна из самых мощных российских "неядерок" в лице "Солнцепека" стала еще опаснее: "защитный купол", который сделал ТОС почти неуязвим

2,3K прочитали Не знаю, как вы, но о том самом «Солнцепеке» я могу говорить чуть ли не бесконечно, а недавнишнее улучшение, которое сделало и так уже суперстратную российскую огнеметную систему еще опаснее, просто не оставило мне шанса рассказать об этом сверхважном нововведении.