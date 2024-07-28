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Одна из самых мощных российских "неядерок" в лице "Солнцепека" стала еще опаснее: "защитный купол", который сделал ТОС почти неуязвим

Одна из самых мощных российских "неядерок" в лице "Солнцепека" стала еще опаснее: "защитный купол", который сделал ТОС почти неуязвим

2,3K прочитали Не знаю, как вы, но о том самом «Солнцепеке» я могу говорить чуть ли не бесконечно, а недавнишнее улучшение, которое сделало и так уже суперстратную российскую огнеметную систему еще опаснее, просто не оставило мне шанса рассказать об этом сверхважном нововведении.

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