Житель Новгородской области принёс извинения за порчу инсталляции «Звезда»

Информация о повреждении инсталляции «Звезда» (на ней были разбиты стёкла), установленной в новгородском микрорайоне «Колмово» у памятника авиаторам Волховского фронта и приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, была опубликована в соцсетях 8 мая.
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