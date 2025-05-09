Житель Новгородской области принёс извинения за порчу инсталляции «Звезда»

Информация о повреждении инсталляции «Звезда» (на ней были разбиты стёкла), установленной в новгородском микрорайоне «Колмово» у памятника авиаторам Волховского фронта и приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, была опубликована в соцсетях 8 мая.