Красноярского экс-министра осудили за хищение денег на подарки для ветеранов ВОВ

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Красноярский суд признал бывшего министра социальной политики Красноярского края Галину Пашинову виновной в хищении денег, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии