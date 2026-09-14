Белый дом передает знамя переговоров по Украине от бизнесменов к разведчикам Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф (справа налево) (Фото: AP/TASS) Неуклюжие попытки администрации Дональда Трампа добиться скорого прекращения конфликта на Украине привели к жестокому противостоянию внутри самой американской команды.
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