Белый дом передает знамя переговоров по Украине от бизнесменов к разведчикам Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф (справа налево) (Фото: AP/TASS) Неуклюжие попытки администрации Дональда Трампа добиться скорого прекращения конфликта на Украине привели к жестокому противостоянию внутри самой американской команды.