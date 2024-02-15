Архангельская область, Северодвинский район

в 35км от Северодвинска, петляет по тайге небольшая таежная речка - Верховка здесь, в окрестностях Верховки, находится старинное урочище - Куртяево, урочище известно по летописям с середины 16 века, однако в те времена здесь стояли лишь промысловные и сенокосные избы.