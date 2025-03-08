Алексей Мишин: «Туктамышева справляется с тренерством, Плющенко тоже. В них есть желание сделать из спортсмена чемпиона»

– Ваш ученик Евгений Плющенко сейчас тренер. Недавно и Елизавета Туктамышева выбрала эту стезю. – Не всем дано быть тренером, им нужно родиться: первое, нужно чтобы у тренера были знания, а второе – чтобы у будущего тренера было желание влезть внутрь спортсмена.