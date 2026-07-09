Эксперт: заявления Киева о нехватке ПВО могут быть частью информационной кампании

Политобозреватель Андрей Пинчук в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» высказал мнение, что призывы украинского руководства к Западу о передаче систем ПВО и технологий производства ракет могут быть элементом информационного противодействия, передает «Царьград».
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