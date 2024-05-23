Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру вручила молодежи паспорта граждан Российской Федерации

21 мая во Владимире в торжественной обстановке конференц-зала Станции юных натуралистов «Патриарший сад» состоялась церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации школьникам, достигшим четырнадцатилетнего возраста.
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