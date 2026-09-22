В Петербурге менеджер салона связи тайно оформлял SIM-карты на клиентов

Менеджер салона связи в Янино-1 оформлял на клиентов дополнительные SIM-карты без их ведома, выполняя заказы кураторов из мессенджера за денежное вознаграждение; 8 сентября его задержали сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью.