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Число владельцев двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло в 1,5 раза за год

Число владельцев двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло в 1,5 раза за год

Сценарии использования умных колонок зависят от комнаты: устройства помогают управлять техникой, планировать дела, получать информацию и решать бытовые задачиКоличество пользователей, у которых дома установлены две и более «Яндекс Станции» с «Алисой», за последний год увеличилось на 45% и достигло 6,8 млн человек.

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