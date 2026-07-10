Число владельцев двух и более «Яндекс Станций» с «Алисой» выросло в 1,5 раза за год

Сценарии использования умных колонок зависят от комнаты: устройства помогают управлять техникой, планировать дела, получать информацию и решать бытовые задачиКоличество пользователей, у которых дома установлены две и более «Яндекс Станции» с «Алисой», за последний год увеличилось на 45% и достигло 6,8 млн человек.