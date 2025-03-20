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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неделя иностранного языка.

Неделя иностранного языка.

Согласно плану работы государственного учреждения образования ´Средняя школа №28 г. Бобруйска´ на 2024/2025 учебный год с 10 по 15 марта в учреждении образования прошла предметно-методическая неделя иностранного языка.

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